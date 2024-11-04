Эксперт: Евросоюз ущербен для Сербии, ее экономики и будущего

Сербия не должна интегрироваться в Евросоюз. Такое мнение высказала сербский общественный деятель Драгана Трифкович в проекте "Актуальное интервью".

По словам эксперта, она уже долгое время критикует интеграцию Сербии в ЕС: "Я думаю, что он ущербен для нашей страны, экономики, будущего".

Драгана Трифкович, общественный деятель (Сербия):

"Я поддерживаю близкое сотрудничество Сербии и России. Я думаю, что Сербия не должна в данный момент интегрироваться в Евросоюз, надо остановить этот процесс, подумать о собственных интересах государственных, национальных, сохранении Косова, прежде всего. Это очень важный вопрос для сербов".

Эксперт отметила, что БРИКС может стать альтернативой Евросоюзу в будущем. Для Сербии сотрудничество с Евросоюзом означает лишение суверенитета, интегритета. "Там ожидают, что Сербия будет признавать Косово как независимое государство. Сотрудничество с БРИКС - сохранение суверенитета, потому что БРИКС сотрудничает на базе уважения", - заявила Драгана Трифкович.