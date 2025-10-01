Несмотря на имевшиеся нарушения, на парламентских выборах в Молдове победу одержала партия президента Санду. И все задаются вопросом - как именно это произошло.

"Партия PAS использовала огромный административный ресурс на полную. Информационное поле было зачищено перед выборами. Сегодня в Молдове в сетке вещания нет оппозиционных каналов, нет альтернативных точек зрения. Те люди, которые что-то пишут в социальной сети против власти, Европейского союза, европейского выбора Молдовы, их голоса глушатся. Мы видели заявление господина Дурова из Франции, который заявил о том, что перед президентскими выборами французская разведка попросила его удалить некоторые Telegram-каналы оппозиционеров из Молдовы".