Эксперт: Молодое население увеличивает вероятность массовых волнений

"Непал - это очень бедная страна, там довольно тяжелая жизнь, при этом там действуют различные деструктивные силы. Формально причина протестов - это отключение, блокировка тех или иных социальных сетей, но там внутренний конфликт нарастал очень долго. Там очень много разных сил, которые борются друг с другом в условиях, когда Непал - страна, находящаяся в другой демографической ситуации. Это очень важно, потому что чем выше процент молодежи в обществе, тем больше вероятность революции, восстаний и т. д.".