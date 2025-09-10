3.66 BYN
Эксперт: Молодое население увеличивает вероятность массовых волнений
Хоть формальная причина недовольства в Непале - блокировка социальных сетей, по мнению эксперта из России, в стране долгое время нарастал внутренний конфликт между различными деструктивными силами.
Александр Каргин, востоковед, политолог-американист (Россия):
"Непал - это очень бедная страна, там довольно тяжелая жизнь, при этом там действуют различные деструктивные силы. Формально причина протестов - это отключение, блокировка тех или иных социальных сетей, но там внутренний конфликт нарастал очень долго. Там очень много разных сил, которые борются друг с другом в условиях, когда Непал - страна, находящаяся в другой демографической ситуации. Это очень важно, потому что чем выше процент молодежи в обществе, тем больше вероятность революции, восстаний и т. д.".