Эксперт: НАТО использует русофобию как инструмент политического контроля
Новая провокация Киева - это спланированный план стран Европы, которые пытаются навязать общественности мнимую угрозу со стороны Союзного государства. Делают они это для того, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем.
Иван Коновалов, военный эксперт, журналист (Россия):
"Профилактические действия проведены российской стороной, широкая общественность получила данные об этом, поэтому теперь они сто раз задумаются, проводить ли подобные провокационные мероприятия. А с другой стороны, я не думаю, что стоит говорить, будет ли Европа помогать Украине, так она и помогает. Наоборот, тут надо о другом говорить - желание народов европейских стран поддерживать свои русофобские правительства становится все меньше и меньше. Им нужно каким-то образом поддержать вот эту русофобскую риторику. А как ее поддержать? С помощью провокации. А то, что у европейских лидеров, особенно у северного фланга НАТО, огромное желание продолжать поддерживать нацистский Киев никуда и не делось. Другое дело, у них возможности истощаются, причем у них и экономические, военные и электоральные возможности истощаются. Народ не хочет больше голосовать за этих ястребов, поэтому им надо устраивать крик "Волки! Волки!", чтобы пугать своих собственных людей, которые их приводят к власти".