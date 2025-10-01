Эксперт: НАТО использует русофобию как инструмент политического контроля

"Профилактические действия проведены российской стороной, широкая общественность получила данные об этом, поэтому теперь они сто раз задумаются, проводить ли подобные провокационные мероприятия. А с другой стороны, я не думаю, что стоит говорить, будет ли Европа помогать Украине, так она и помогает. Наоборот, тут надо о другом говорить - желание народов европейских стран поддерживать свои русофобские правительства становится все меньше и меньше. Им нужно каким-то образом поддержать вот эту русофобскую риторику. А как ее поддержать? С помощью провокации. А то, что у европейских лидеров, особенно у северного фланга НАТО, огромное желание продолжать поддерживать нацистский Киев никуда и не делось. Другое дело, у них возможности истощаются, причем у них и экономические, военные и электоральные возможности истощаются. Народ не хочет больше голосовать за этих ястребов, поэтому им надо устраивать крик "Волки! Волки!", чтобы пугать своих собственных людей, которые их приводят к власти".