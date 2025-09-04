"Реакция западных средств массовой информации на парад победы в Китае была в целом ожидаемой и прогнозируемой. Средства массовой информации на Западе не ожидали такой военной мощи, которая была продемонстрирована на этом параде, и не ожидали того, что на этот парад приедут лидеры практически всего незападного мира. И в этом отношении Запад перепугался. И вот этот самый испуг спроецировался в публикациях средств массовой информации - от крупнейших западных газет до телеканалов и сводок информационных агентств. Сама по себе реакция истерична, это действительно истерика, которая вызвана тем, что западные наблюдатели увидели совсем не то, что они ожидали. Они рассчитывали увидеть что-то слабенькое и архаичное, а увидели серьезный ударный потенциал".