Эксперт: Слово "патриотизм" в Молдове стало ругательным
Автор:Редакция news.by
В Молдове патриотизм становится маргинальным явлением, а власть обвиняют в подмене национальных интересов ради внешних интересов Европы.
Александр Кориненко, политолог (Молдова):
"Слово "патриотизм" в Молдове ругательное. Человек, который называет себя патриотом и выступает за молдавские национальные интересы, а не за европейские, - враг этого государства, которое они превращают в прокси-государство для Европы. Поэтому партию "Патриотический блок" так назвали, чтобы вернуть надежду людям, что в этой стране можно быть патриотом, можно отстаивать национальные интересы. Правительство маргинализирует людей, которые выступают за национальные интересы, за традиционные ценности, защиту христианской церкви".