Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Эксперт: Слово "патриотизм" в Молдове стало ругательным

В Молдове патриотизм становится маргинальным явлением, а власть обвиняют в подмене национальных интересов ради внешних интересов Европы.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Слово "патриотизм" в Молдове ругательное. Человек, который называет себя патриотом и выступает за молдавские национальные интересы, а не за европейские, - враг этого государства, которое они превращают в прокси-государство для Европы. Поэтому партию "Патриотический блок" так назвали, чтобы вернуть надежду людям, что в этой стране можно быть патриотом, можно отстаивать национальные интересы. Правительство маргинализирует людей, которые выступают за национальные интересы, за традиционные ценности, защиту христианской церкви".

Александр Кориненко, политолог (Молдова)

Разделы:

В миреЕвропаМнение

Теги:

Молдовапарламентские выборыполитолог