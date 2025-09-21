Эксперт: Вклад руководства Беларуси и Китая в отношения стран полномерно развивает сотрудничество

"Беларусь долгое время находится в конфликте разного градуса с западными странами, то этот градус повышается, то опускается. Китай не находится в прямом конфликте, но в жесткой конкуренции и являет собой один из центров мировой силы, альтернативной западному миру. Поэтому здесь интересы и Китая, и Беларуси довольно комплиментарны, и логично, что это выражается в таком тесном партнерстве. Правда, в современном мире не всегда комплиментарность интересов приводит к серьезному прогрессу в отношениях, тут еще нужна политическая воля. Поэтому вклад политического руководства Беларуси и самого Президента полномерно и системно двигает эти отношения вперед".