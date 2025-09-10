Эксперт: Волнения в Непале - это классический социальный бунт, а не революция

Внезапная вспышка насилия в Непале, приведшая к отставке правительства и бегству высокопоставленных чиновников, заставила международное сообщество заговорить о возможной революции.

Однако, как полагает аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов, происходящее в стране следует классифицировать не как революцию, а как масштабный социальный бунт, корни которого лежат в глубоких внутренних проблемах, а не во внешнем сценарии цветной революции.

Эксперт проводит четкую границу между понятиями "революция" и "бунт". Революция - это процесс, который переводит общество на качественно новую ступень развития, часто сопровождаясь перераспределением благосостояния. Бунт же или государственный переворот - это более конкретное явление, целью которого является смена одной властной группы на другую без фундаментального изменения структуры общества.

протесты в Непале news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cd78d56-fa5b-4963-acdc-0f0f9cfae74f/conversions/0d339157-ff22-4522-b818-74c0334f9458-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cd78d56-fa5b-4963-acdc-0f0f9cfae74f/conversions/0d339157-ff22-4522-b818-74c0334f9458-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cd78d56-fa5b-4963-acdc-0f0f9cfae74f/conversions/0d339157-ff22-4522-b818-74c0334f9458-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cd78d56-fa5b-4963-acdc-0f0f9cfae74f/conversions/0d339157-ff22-4522-b818-74c0334f9458-xl-___webp_1920.webp 1920w

По всем наблюдаемым параметрам ситуация в Непале попадает под определение бунта. Протесты лишены единого лидера и четкой идеологии, вместо этого они движимы двумя основными нарративами - борьбой с коррупцией и протестом против превышения полномочий силовиками.

Истинная причина недовольства, по мнению Анатолия Бояшова, - вопиющее социальное и экономическое неравенство. "Непал - это бедная страна. 30 % ВВП - это переводы из-за рубежа, - отметил эксперт. - Много трудящихся мигрантов, высокий уровень безработицы, высокое социальное неравенство. У власти находятся коммунисты, но при этом страннейшим образом оказывается, что дети этих коммунистов обладают отелями и прочими благами".

протесты в Непале news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc0baf0-9250-4ff0-8d86-660a25328876/conversions/d7eaa712-99a0-48a9-af7d-060adda98e61-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc0baf0-9250-4ff0-8d86-660a25328876/conversions/d7eaa712-99a0-48a9-af7d-060adda98e61-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc0baf0-9250-4ff0-8d86-660a25328876/conversions/d7eaa712-99a0-48a9-af7d-060adda98e61-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebc0baf0-9250-4ff0-8d86-660a25328876/conversions/d7eaa712-99a0-48a9-af7d-060adda98e61-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это привело к тому, что общество перестало видеть разницу между двумя основными коммунистическими партиями (Коммунистической партией Непала и коммунистами-маоистами), воспринимая их как единую коррумпированную "партию власти".

"Бунт показал, что для общества и те, и другие это одна и та же властная группа, одна и та же партия власти, которая пытается общество убедить в политической борьбе, но из-за имеющегося социального неравенства, экономических проблем, безработицы, общество в это просто не поверило", - подчеркнул аналитик.

Анатолий Бояшов не исключает наличия элементов внешнего управления. Изначально в протестах прослеживались признаки геймификации - использования субкультур (например, аниме) для продвижения протестной активности среди молодежи.

Однако географическое положение Непала, зажатого между зонами интересов двух гигантов - Индии и Китая, делает его сложной мишенью для масштабной внешней дестабилизации. Границы находятся под плотным контролем, что затрудняет поставки ресурсов или проникновение военных группировок.

протесты в Непале news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c465b02-c9a2-435f-833d-7eb7d5baf259/conversions/3c6240e8-dfd0-4f85-a550-67d94ad689fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c465b02-c9a2-435f-833d-7eb7d5baf259/conversions/3c6240e8-dfd0-4f85-a550-67d94ad689fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c465b02-c9a2-435f-833d-7eb7d5baf259/conversions/3c6240e8-dfd0-4f85-a550-67d94ad689fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c465b02-c9a2-435f-833d-7eb7d5baf259/conversions/3c6240e8-dfd0-4f85-a550-67d94ad689fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Таким образом, попытки Запада использовать протесты в качестве инструмента давления на Непал и для создания раскола между Индией и Китаем, по оценке аналитика, не увенчались успехом.

Основным внешним противоречием, которое пытаются раскрутить, является этническо-религиозное - страна с преимущественно индуистским населением управляется коммунистическим правительством.