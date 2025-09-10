3.66 BYN
Эксперт: Волнения в Непале - это классический социальный бунт, а не революция
Внезапная вспышка насилия в Непале, приведшая к отставке правительства и бегству высокопоставленных чиновников, заставила международное сообщество заговорить о возможной революции.
Однако, как полагает аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов, происходящее в стране следует классифицировать не как революцию, а как масштабный социальный бунт, корни которого лежат в глубоких внутренних проблемах, а не во внешнем сценарии цветной революции.
Эксперт проводит четкую границу между понятиями "революция" и "бунт". Революция - это процесс, который переводит общество на качественно новую ступень развития, часто сопровождаясь перераспределением благосостояния. Бунт же или государственный переворот - это более конкретное явление, целью которого является смена одной властной группы на другую без фундаментального изменения структуры общества.
По всем наблюдаемым параметрам ситуация в Непале попадает под определение бунта. Протесты лишены единого лидера и четкой идеологии, вместо этого они движимы двумя основными нарративами - борьбой с коррупцией и протестом против превышения полномочий силовиками.
Истинная причина недовольства, по мнению Анатолия Бояшова, - вопиющее социальное и экономическое неравенство. "Непал - это бедная страна. 30 % ВВП - это переводы из-за рубежа, - отметил эксперт. - Много трудящихся мигрантов, высокий уровень безработицы, высокое социальное неравенство. У власти находятся коммунисты, но при этом страннейшим образом оказывается, что дети этих коммунистов обладают отелями и прочими благами".
Это привело к тому, что общество перестало видеть разницу между двумя основными коммунистическими партиями (Коммунистической партией Непала и коммунистами-маоистами), воспринимая их как единую коррумпированную "партию власти".
"Бунт показал, что для общества и те, и другие это одна и та же властная группа, одна и та же партия власти, которая пытается общество убедить в политической борьбе, но из-за имеющегося социального неравенства, экономических проблем, безработицы, общество в это просто не поверило", - подчеркнул аналитик.
Анатолий Бояшов не исключает наличия элементов внешнего управления. Изначально в протестах прослеживались признаки геймификации - использования субкультур (например, аниме) для продвижения протестной активности среди молодежи.
Однако географическое положение Непала, зажатого между зонами интересов двух гигантов - Индии и Китая, делает его сложной мишенью для масштабной внешней дестабилизации. Границы находятся под плотным контролем, что затрудняет поставки ресурсов или проникновение военных группировок.
Таким образом, попытки Запада использовать протесты в качестве инструмента давления на Непал и для создания раскола между Индией и Китаем, по оценке аналитика, не увенчались успехом.
Основным внешним противоречием, которое пытаются раскрутить, является этническо-религиозное - страна с преимущественно индуистским населением управляется коммунистическим правительством.
Аналитик указывает на конкретные ошибки властей, усугубившие ситуацию: "Ошибки властей - запрет на соцсети и отсутствие альтернативы, потому что если они запрещают, то ожидается какая-то альтернатива. Были ошибки с точки зрения социального неравенства - демонстративное пренебрежительное отношение к народу. Еще одна ошибка заключается в том, что власти дали выпустить пар, но, опять же, не предложили никакой альтернативы в социальных лифтах для молодежи".