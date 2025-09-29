3.64 BYN
Эксперт: Выборы в Молдове прошли в атмосфере страха
Автор:Редакция news.by
В Молдове происходит давление на оппозицию и независимые медиа. Аресты, обыски, снятие кандидатов с выборов и закрытие СМИ сопровождались силовыми акциями прямо в разгар кампании.
"Кроме арестов, обысков, снятия с предвыборной гонки, закрываются СМИ. Прямо во время выборов на прошлой неделе спецназ вломился в офис Canal 1, Canal 5 арестовали аппаратуру, запугали журналистов, пытались брать у них какие-то показания. Прямо во время выборов арестовали башкана Гагаузии, женщину, у которой двое детей. Арестовали вообще непонятно за что. Это уже, мягко говоря, является откровенным беззаконием и безобразием. Но все это происходит в дичайшей атмосфере страха", - отметил политолог, депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя.