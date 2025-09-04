3.70 BYN
Эксперт: Запад против ШОС, потому что заинтересован в сохранении однополярного мироустройства
СМИ коллективного Запада не обошли стороной саммит ШОС, а это значит, что работа по формированию многополярного мира с правильными ценностями идет продуктивно.
Вячеслав Данилович, доктор исторических наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Безусловно, саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Тяньцзине, ярко демонстрирует, что ШОС - один из мощнейших центров формирующегося многополярного мироустройства, которое базируется на ключевых принципах взаимоуважения, суверенитета и интересов государств. Естественно, правящие элиты коллективного Запада заинтересованы в том, чтобы сохранить несправедливое, однополярное геополитическое мироустройство, в котором господствует коллективный Запад, который диктует свои интересы и ценности всем другим народам и государствам мира. Но для нас и для подавляющего большинства современного населения мира подобные вещи неприемлемы. Поэтому отсюда тот негативный флер, который мы наблюдаем в СМИ коллективного Запада относительно саммита ШОС. Он ярко демонстрирует, что многополярный мир формируется, государства, которые заинтересованы в его формировании, готовы отстаивать свои интересы".