"Безусловно, саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Тяньцзине, ярко демонстрирует, что ШОС - один из мощнейших центров формирующегося многополярного мироустройства, которое базируется на ключевых принципах взаимоуважения, суверенитета и интересов государств. Естественно, правящие элиты коллективного Запада заинтересованы в том, чтобы сохранить несправедливое, однополярное геополитическое мироустройство, в котором господствует коллективный Запад, который диктует свои интересы и ценности всем другим народам и государствам мира. Но для нас и для подавляющего большинства современного населения мира подобные вещи неприемлемы. Поэтому отсюда тот негативный флер, который мы наблюдаем в СМИ коллективного Запада относительно саммита ШОС. Он ярко демонстрирует, что многополярный мир формируется, государства, которые заинтересованы в его формировании, готовы отстаивать свои интересы".