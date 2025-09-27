"Выборы в Молдове - это выборы Евросоюза, которые будут продиктованы Европейским cоюзом и результатом которых станет использование Молдовы в качестве заложника против любых гуманитарных, экономических действий России и Беларуси как Союзного государства. Об этом надо думать, это надо понимать. В Молдове, в Приднестровье, есть огромное количество людей, у которых есть родственники в России, Беларуси и Украине. Наша задача, в первую очередь, - донести до них эту ситуацию. Объяснить им то, что они сейчас являются заложниками исключительно евроцентрической, европолитической ситуации".