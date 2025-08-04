Эксперты рассказывают, что будет с Европой после заключения торговой сделки с США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/019b3b55-8858-400c-b248-626cb77c4c3f/conversions/0aad45e1-adac-4b71-ab90-198c99b4d29b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/019b3b55-8858-400c-b248-626cb77c4c3f/conversions/0aad45e1-adac-4b71-ab90-198c99b4d29b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/019b3b55-8858-400c-b248-626cb77c4c3f/conversions/0aad45e1-adac-4b71-ab90-198c99b4d29b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/019b3b55-8858-400c-b248-626cb77c4c3f/conversions/0aad45e1-adac-4b71-ab90-198c99b4d29b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Европейская экономика серьезно пострадает от заключения торговой сделки между Евросоюзом и США. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на экономистов и бизнесменов.

По прогнозам Кильского института мировой экономики, самые большие потери может понести Германия - крупнейшая экономика ЕС и крупнейший поставщик автомобилей в США. Ее производство может сократиться на 15 %. В общем же, падение производства всего Евросоюза может достигнуть 11 %, отметил ученый института Юлиан Хинц.

Даже если на пальцах и без конкретных цифр. Вашингтон обязал Брюссель закупать американские энергоресурсы, которые куда дороже российских аналогов. Это приведет к удорожанию европейской продукции и утрате конкурентоспособности на мировом рынке.

Bloomberg прогнозирует, что из-за торговой сделки ВВП ЕС может снизиться на 0,7 %. Глава комитета по торговле Европарламента, заявил о "весьма критическом" настрое из-за установленных пошлин. Политик считает, что обещанные инвестиции в экономику США 600 млрд долларов будут оплачены за счет промышленности самого ЕС.

Дорогие энергоносители это дальнейшая деиндустриализация Европы, переток инвестиций из ЕС в США, сильнейший удар для сельского хозяйства.

Последствия сделки европейцы быстро ощутят также на своих кошельках. Эксперты прогнозируют рост цен и дальнейший рост социального недовольства.

Трамп, конечно, грозил куда большими пошлинами. Но фактически Европа сдалась без боя и безропотно подчинилась. Про ответные меры против американских интересов мы ничего не услышали. Торговая сделка, безусловно, кратно увеличивает экономическую зависимость Европы от американских ресурсов. Что будет с Европой в будущем, учитывая подобную бесхребетность?

"Европа сейчас отстает от остального мира в самых перспективных областях науки и технологий, не знает своего места в мировой политике и, главное, совершенно неспособна к ней приспособиться. Это значит, что рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США, уже не только в военно-политическом отношении, но и в экономическом. Ключевые отрасли европейской экономики будут поставлены под контроль американцев, а национальные политические элиты потеряют ресурсы для даже минимально самостоятельной политики", - отметил программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

Все чаще раздается в публичном пространстве, что Европе не хватает настоящих лидеров. И дело не только в характере. То, что делают нынешние политики, часто не укладывается даже в рамки здравого смысла.

В начале 2025 года американское издание Foreign Affairs выпустило программную статью. Данный материал, по сути, некролог Евросоюзу.

ЕС не только теряет международный вес. Согласия нет и внутри. Серьезные трещины дал украинский вопрос, а также губительная политика санкций. Не все хотят терять там, где можно договориться. А вообще Евросоюз все больше напоминает поздний СССР, когда проблемы в экономике стали доминировать над политикой "общего дома". К чему это привело, мы все знаем.