Эксперты снизили прогноз по экономике ФРГ на 2026 год
Аналитики констатируют стагнацию немецкой экономики после двух лет рецессии. Совет экономических экспертов при правительстве ФРГ понизил прогноз роста ВВП Германии на 2026 год до 0,9 %.
Bild пишет, что каждый третий евро, который Германия потратит в 2026 году, - это заемные деньги. Тратятся они неправильно: экономика практически не растет. За последние 12 месяцев исчезли 100 тыс. рабочих мест в промышленности, многим отраслям грозят новые массовые увольнения.
Так, каждая третья компания намерена сократить персонал, а в промышленности об увольнениях заявил уже 41 % предприятий. Экономические резервы Германии истощены, признает канцлер Мерц. Но это не помешало официальному Берлину выделить очередной транш Киеву в ущерб интересам собственных граждан. К уже запланированным 8 млрд евро добавили еще 3 млрд.