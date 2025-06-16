Эрдоган и Путин обсудили по телефону ирано-израильский конфликт

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Дипломатия, по мнению турецкого лидера, является единственным способом решения проблемы вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы Турции.

Стороны во время телефонного разговора обсудили ирано-израильский конфликт.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция с первого дня сосредоточилась на дипломатических инициативах по прекращению атак, что единственный способ решить проблемы вокруг Ирана - это дипломатия, что необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров", - говорится в сообщении.

"Президент Эрдоган заявил, что спираль насилия, начавшаяся с нападения Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона, что беззаконная позиция правительства Нетаньяху представляет собой явную угрозу международной системе и что регион не может допустить новой войны", - говорится в сообщении.