ЕС хочет добиться от Трампа конкретных деталей по гарантиям безопасности для Украины

Во время визита в Вашингтон европейские лидеры хотят получить от президента США Дональда Трампа конкретные детали относительно обеспечения гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По итогам встречи с представителями "коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии обсуждения с европейскими союзниками. Он уточнил, что речь идет не только о концепции, но и о конкретных механизмах реализации, которые еще предстоит согласовать с партнерами.

Макрон отметил, что на встрече также будет обсуждаться вопрос о формализации обеспечения гарантий безопасности для Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы согласовать позицию Запада перед переговорами президентов России и США на Аляске. В Берлин для участия в этом мероприятии прибыл Владимир Зеленский. Позже глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и представители ЕС сообщили, что Трамп во время беседы с европейскими лидерами и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил желание США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.