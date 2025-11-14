ЕС может пересмотреть финансирование энергетического сектора Украины

Инцидент может стоить Киеву миллиардов, а главное - политического доверия. Брюссель требует от Киева официальных гарантий прозрачности и подтверждений законности расходов, прежде чем продолжить поддержку Киева.

Как отмечает издание, скандал разразился в и без того непростое для Украины время. В 2026 году страна столкнется с бюджетным дефицитом в размере более 40 млрд евро.