Сийярто: Брюссель всеми способами избавляется от лидеров-патриотов

Брюссель на протяжении 3,5 лет оказывает давление на Венгрию из-за ее миролюбивой позиции. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в "Актуальном интервью".

"Давление со стороны Брюсселя с нами уже какое-то время - 3,5 года - все время войны в Украине. Но наша позиция неизменна: мы за мирные переговоры и за прекращение огня. И за эту позицию нас атаковали постоянно", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он отметил, что критики Венгрии в Европе теперь сами говорят о необходимости мирных переговоров, но выразил сомнения в их искренности: "Если быть честным, я не уверен в их искренности. Моя грустная оценка такова: многие из европейских политиков хотят продолжения войны, не мира".

По словам министра, давление на Венгрию началось еще в 2010 году из-за успеха патриотических и консервативных сил в стране: "Мы сталкивались с попытками влезть в дела нашей страны, в нашу внутреннюю политику с 2010 года. Это постоянное давление со стороны ЕС, потому что они не могут принять тот факт, что у власти в Венгрии патриотические, консервативные силы с сильной христианской верой, и они успешны. Брюссель заполонили мейнстримные либералы, и они не принимают, что есть успешные нелибералы".

В ЕС сейчас идут крайне серьезные антидемократические процессы. Брюссель со своими политиками делают все возможное, чтобы убрать патриотически настроенных лидеров. Петер Сийярто

В качестве примеров политик привел покушения на премьер-министра Словакии и экс-премьера Чехии, а также давление на лидеров Сербии и Боснии и Герцеговины. "Пример Сербии - протесты против президента, очевидно, организованные извне. Или устроенная охота на ведьм против президента Боснии и Герцеговины. Во Франции мадам Ле Пен отстранили от выборов по непонятному решению суда", - отметил он.