Le Figaro: В акциях протеста во Франции 10 сентября приняли участие 175 тыс. человек

Протестные акции во Франции, прошедшие 10 сентября в рамках движения "Заблокируем все!", участники которого выражают недовольство политикой правительства, привлекли в общей сложности 175 тыс. участников, пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Figaro.

Власти зафиксировали 812 различных акций, в том числе 550 митингов и 262 попытки блокирования различных объектов.

В ряде городов демонстрации переросли в беспорядки, в ходе которых пострадали по меньшей мере 13 сотрудников правоохранительных органов.

Также в МВД отчитались о задержании 473 человек по всей стране, из которых 339 были оставлены под стражей. Менее половины задержаний пришлись на Париж (203), где под стражей находятся 106 задержанных.

"Ситуация особенно напряженная в Ренне, Нанте и Париже, где были вынесены предупреждения после столкновений с силами правопорядка", - сообщили в ведомстве.

В среду во Франции проходят акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Инициаторы демонстраций призывали к "блокировке страны", в частности к нарушению работы портов, транспортных объектов и перекрытию дорог.

Соответствующие призывы появились в сети еще в мае, однако широко распространились после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти 44 млрд евро.

Лозунги протестующих разнятся от требований уважать права феминисток до оскорблений властей и полиции, однако наиболее популярные лозунги в ходе демонстраций были связаны с требованием отставки президента страны Эммануэля Макрона и повышением налогов для богатых.