Венгрия ставит на Трампа: Сийярто рассказал о шансах на мир в Украине
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в "Актуальном интервью" выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп является единственным лидером, способным добиться мира в конфликте между Украиной и Россией.
Если и есть тот, кто может принести мир Украине, то это Дональд Трамп. И только он. За последние годы стало ясно, мировые лидеры не были способны этого достичь. Трамп может.
Министр привел примеры успешного посредничества Трампа в других конфликтах: "Он разрешил конфликт между Индией и Пакистаном, закончил войну между Израилем и Ираном, разрешил конфликт на Закавказье, между Руандой и Конго - везде, где Трамп выступал, он заканчивал конфликт". Однако Петер Сийярто признал, что ситуация в Украине сложнее: "Но если не пытаться, не делать усилий, то мира не будет".
Венгрия, по словам политика, полностью поддерживает инициативы Трампа: "Мы положили все яйца в одну корзину, и мы доверяем Трампу, мы поддерживаем его". При этом он выразил обеспокоенность действиями некоторых европейских лидеров: "Проблема в том, что многие европейцы подрывают его усилия".