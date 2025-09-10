Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в "Актуальном интервью" выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп является единственным лидером, способным добиться мира в конфликте между Украиной и Россией.

Если и есть тот, кто может принести мир Украине, то это Дональд Трамп. И только он. За последние годы стало ясно, мировые лидеры не были способны этого достичь. Трамп может.

Министр привел примеры успешного посредничества Трампа в других конфликтах: "Он разрешил конфликт между Индией и Пакистаном, закончил войну между Израилем и Ираном, разрешил конфликт на Закавказье, между Руандой и Конго - везде, где Трамп выступал, он заканчивал конфликт". Однако Петер Сийярто признал, что ситуация в Украине сложнее: "Но если не пытаться, не делать усилий, то мира не будет".