"Полный провал" - Сийярто об антироссийских санкциях ЕС, навредивших самой Европе

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в "Актуальном интервью" назвал санкционную политику Европы против Беларуси и России полнейшим провалом.

"Мы уже приняли 18 пакетов санкций, и они навредили больше Европе и европейской экономике, нежели Беларуси или России - это очевидно, - заметил глава МИД. - Даже среди моих коллег-министров в Европе бытует мнение, что санкции не работают так, как задумывалось".

Министр выразил недоумение по поводу упорства европейских стран в продолжении санкционной политики: "Наша позиция проста: если ты делаешь что-то 18 раз подряд, и это не работает, может, стоит перестать это делать? Но европейские коллеги уверены: если мы сделаем одно и то же в 19-й раз, то оно почему-то вдруг сработает".

Я считаю, что санкционная политика - полнейший провал. Если посмотрите на цифры, увидите - сколько они (санкции - ред.) нам вреда нанесли, европейской экономике. Петер Сийярто

Министр также подчеркнул принципиальную позицию Венгрии в отношении защиты ключевых секторов: "Венгрия дала четко понять - у нас есть красные линии: энергетика, продовольственная безопасность, фармацевтика - и мы эти сферы не даем обложить санкциями". Он добавил, что Венгрия продолжит отстаивать свои интересы: "Пока что нам удается, и знаете, мы никогда не согласимся на санкции, которые навредят нашей энергобезопасности".