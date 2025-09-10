"На публику ругают, а в тени делают бизнес" - Сийярто о лицемерном отношении ЕС к России и Китаю

В Европе бытует мнение, что Венгрия находится под влиянием России. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в "Актуальном интервью" назвал такие заявления проявлением двойных стандартов со стороны европейских политиков.

"Мы, венгры, проводим честную и открытую политику. Почему? Потому что можем себе это позволить. А можем позволить, потому что мы стабильны. Наше правительство стабильно. А значит, мы можем себе позволить быть честными", - заявил министр. По его словам, Венгрия стремится поддерживать диалог с Россией, чтобы избежать эскалации: "Мы честны в нашем желании держать каналы связи с Россией открытыми. Если не разговаривать, будет беда".

Глава МИД Венгрии привел в пример подход президента США Дональда Трампа: "Посмотрите, что Трамп сделал. Открыл диалог (с Россией - ред.). Это единственный путь".

Нас называют марионетками Кремля. Европейские политики просто используют политику двойных стандартов. Это лицемерие в чистом виде. Петер Сийярто

Сийярто указал на скрытые экономические связи Европы с Россией: "Они на публику говорят про марионеток, а за спиной делают бизнес с русскими. Мы покупаем ресурсы у России открыто. Что делают другие европейцы? Они ругают нас, но сами покупают у азиатских стран российскую же нефть. Это крайне лицемерно". Он также отметил рекордные поставки российского газа в Европу.