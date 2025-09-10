Количество задержанных на протестах во Франции составило более 300 человек

Количество задержанных на акциях протеста во Франции против плана властей по жесткой экономии превысило 300 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал BFMTV и МВД страны.

"МВД заявило, что по меньшей мере 327 задержаний было зарегистрировано с утра по всей стране", - указано в материале BFMTV.

Телеканал отметил, что из них 199 задержаний произошли в столице.