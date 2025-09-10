3.66 BYN
Количество задержанных на протестах во Франции составило более 300 человек
Автор:Редакция news.by
Количество задержанных на акциях протеста во Франции против плана властей по жесткой экономии превысило 300 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал BFMTV и МВД страны.
"МВД заявило, что по меньшей мере 327 задержаний было зарегистрировано с утра по всей стране", - указано в материале BFMTV.
Телеканал отметил, что из них 199 задержаний произошли в столице.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тыс. человек. Среди сторонников манифестантов уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка задействовали 80 тыс. правоохранителей.