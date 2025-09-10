Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Количество задержанных на протестах во Франции составило более 300 человек

Количество задержанных на акциях протеста во Франции против плана властей по жесткой экономии превысило 300 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал BFMTV и МВД страны.

Более 700 акций и 100 тыс. людей на улицах: Франция протестует против мер жесткой экономии

"МВД заявило, что по меньшей мере 327 задержаний было зарегистрировано с утра по всей стране", - указано в материале BFMTV.

Телеканал отметил, что из них 199 задержаний произошли в столице.

В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тыс. человек. Среди сторонников манифестантов уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". На этом фоне для обеспечения порядка задействовали 80 тыс. правоохранителей.

