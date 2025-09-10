Сийярто: Украина бьет по "Дружбе", пока Венгрия дает ей 40 % электричества

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто осудил атаки Вооруженных сил Украины на нефтепровод "Дружба", по которому Венгрия и другие европейские страны получают топливо. В "Актуальном интервью" он назвал действия Киева угрозой суверенитету и безопасности Венгрии.

"Мы не имеем выхода к морю. Это значит, что наши пути поставок, газа и нефти ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепроводы, атакует нашу безопасность, наш суверенитет", - заявил глава МИД. Он подчеркнул, что Венгрия неоднократно просила Украину воздержаться от подобных действий.

Нападение на "Дружбу" вредит не России, а Венгрии и Словакии. Петер Сийярто

"Это не наша война, и мы не хотим сталкиваться с последствиями", - обозначил политик.

В ответ на атаку Венгрия выслала командира операторов дронов, управлявшего ударом по нефтепроводу, и дала понять, что может принять жесткие меры: "Мы можем устроить большие проблемы Украине. 40 % электричества Украина получает от нас". Однако Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не намерена прибегать к крайним мерам: "Они знают, что мы так не поступим, не отключим рубильник. Потому что мы не хотим, чтобы страдали невинные семьи, матери, дети. Эти люди не отвечают за грубые действия своего президента или армии. Бедный народ Украины и так настрадался достаточно. Мы не хотим это усугублять".