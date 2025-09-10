Теперь официально. В МВД Польши подписано распоряжение о временном закрытии границы с Беларусью. Мера касается как выезда, так и въезда людей и транспорта.

10 сентября в очереди на въезд в Польшу в пункте пропуска "Брест" стояло почти 1,5 тыс. легковых машин и 50 автобусов.

Свои действия Польша оправдывает белорусско-российскими учениями "Запад 2025", в то время как численность их состава была уменьшена вдвое, а маневры уведены вглубь страны. При этом десятки тысяч натовских солдат находятся в непосредственной близости к границе с Беларусью в рамках учений Североатлантического альянса.