В Париже в одном из ресторанов начался сильный пожар

Протестные акции охватили большинство городов страны. Полиция активно применяет спецсредства, кроме дубинок в ход идут светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержано свыше 300 человек. Протестующие массово сжигают мусорные баки, покрышки и фаеры.

В Париже после того как митингующие прошлись вихрем по одной из улиц, в расположенном там ресторане начался сильный пожар.