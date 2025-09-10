3.66 BYN
В Париже в одном из ресторанов начался сильный пожар
Автор:Редакция news.by
Франция переживает самую сильную волну протестов последних лет.
Протестные акции охватили большинство городов страны. Полиция активно применяет спецсредства, кроме дубинок в ход идут светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержано свыше 300 человек. Протестующие массово сжигают мусорные баки, покрышки и фаеры.
В Париже после того как митингующие прошлись вихрем по одной из улиц, в расположенном там ресторане начался сильный пожар.