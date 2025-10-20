3.70 BYN
ЕС разрабатывает план поддержки киевского режима в случае полного отказа США в помощи Украине
Автор:Редакция news.by
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме показала, что США не желают приходить на помощь Украине, и вызвала тревогу у европейских лидеров. Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что высокопоставленные чиновники ЕС проводят эти дни, работая сверхурочно, чтобы создать план дальнейших шагов на случай полного отказа Вашингтона поддерживать киевский режим.
В Евросоюзе уверены, что ожидать от Трампа "стратегических сдвигов" в пользу Украины нереалистично.