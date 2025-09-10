ЕС выдал Украине очередные 1 млрд евро за счет доходов от замороженных активов РФ

Европейский союз вновь выделил Украине помощь в размере 1 млрд евро в рамках программы кредитования за счет доходов от замороженных активов РФ, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Ее слова приводит ТАСС.

"Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от ЕС - 1 млрд евро в рамках программы ERA (программа экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine - прим. ТАСС). Этот транш профинансирован из прибылей от замороженных активов Центрального банка РФ", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

23 августа газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщила, что Евросоюз с января по июль уже перевел Украине 10,1 млрд евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. Как отмечало издание, Брюссель в основном использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов.

В октябре 2024 года лидеры стран Группы семи (G7) объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов. Отмечалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". Сообщалось, что США обязались взять на себя выделение Украине 20 млрд долларов, а остальные 30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС.