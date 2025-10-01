3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
ЕС выделил Украине 4 млрд евро из доходов от замороженных активов России
Евросоюз выплатил Украине новый транш в 4 млрд евро из доходов от замороженных активов России. Из них 2 млрд пойдут на производство дронов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии перед стартом саммита ЕС в Копенгагене.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:
"Необходимо усилить давление на Россию. Именно поэтому я предложила репарационные кредиты для Украины на основе иммобилизованных российских активов. Мы не конфискуем активы, а забираем остатки денежных средств в качестве кредита для Украины. Украина должна вернуть этот кредит, если Россия выплатит репарации".
И как сообщает Bloomberg, Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины. Немецкий канцлер даже обвинил главу Еврокомиссии в стремлении к чрезмерной централизации власти в структурах ЕС. Камнем преткновения стали планы фон дер Ляйен о возможной отправке европейских войск в Украину после окончания конфликта в качестве миротворческих сил. Мерц публично раскритиковал эти планы, заявив, что подобных инициатив в Германии нет, и подчеркнул, что это не входит в компетенцию Евросоюза.