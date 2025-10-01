ЕС выделил Украине 4 млрд евро из доходов от замороженных активов России

Евросоюз выплатил Украине новый транш в 4 млрд евро из доходов от замороженных активов России. Из них 2 млрд пойдут на производство дронов. Об этом сообщила глава Еврокомиссии перед стартом саммита ЕС в Копенгагене.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Необходимо усилить давление на Россию. Именно поэтому я предложила репарационные кредиты для Украины на основе иммобилизованных российских активов. Мы не конфискуем активы, а забираем остатки денежных средств в качестве кредита для Украины. Украина должна вернуть этот кредит, если Россия выплатит репарации".