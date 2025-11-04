Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЕС выделил Украине новый транш помощи в размере 1,8 млрд евро

Евросоюз выделил Украине новый транш помощи - 1 млрд 800 млн евро. Об этом сообщает Совет ЕС.

Финансирование направлено в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности Украины и поддержку дальнейшего функционирования ее госуправления.

С 2022 года страны Евросоюза выделили киевскому режиму более 179 млрд. Накануне Зеленский сообщил, что получил системы Patriot, и лично поблагодарил канцлера Германии за содействие поставкам. Кстати, правительство ФРГ намерено увеличить помощь Украине примерно на 3 млрд евро, сообщили местные СМИ.

