Шведский политик, лидер инициативы "Единая Швеция" Бо Йонссон в программе "Актуальное интервью" выразил резкую критику в адрес текущей внешней политики своей страны. Обсуждая роль ООН, вступление Швеции в НАТО, влияние ЕС и пропаганду в европейских СМИ, он призвал к возвращению к принципам нейтралитета и суверенитета.

На недавней высокой недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке собрались мировые лидеры для решения глобальных кризисов. Бо Йонссон скептически оценил возможности платформы по принятию настоящих договоренностей.

"Генеральная Ассамблея должна быть местом, где все страны встречаются на равных, налаживая диалог и предотвращая конфликты", - отметил он.

Шведский политик, лидер инициативы "Единая Швеция" Бо Йонссон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b5c3d76-b02c-46f4-8b07-773c02c7490e/conversions/7b3d148b-d1e4-43d8-9689-9fcfd6696f33-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b5c3d76-b02c-46f4-8b07-773c02c7490e/conversions/7b3d148b-d1e4-43d8-9689-9fcfd6696f33-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b5c3d76-b02c-46f4-8b07-773c02c7490e/conversions/7b3d148b-d1e4-43d8-9689-9fcfd6696f33-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b5c3d76-b02c-46f4-8b07-773c02c7490e/conversions/7b3d148b-d1e4-43d8-9689-9fcfd6696f33-xl-___webp_1920.webp 1920w

Однако, по его словам, в последние годы ООН превратилась в инструмент пропаганды влиятельных блоков, а не подлинной дипломатии. Политик выразил разочарование визитом шведского короля на сессию, где монарх "полностью поддерживал незаконного президента Украины Владимира Зеленского".

"Это меня огорчило: он должен быть нейтральным монархом", - сказал Бо Йонссон, призывая ООН вернуться к роли "голоса народа, а не власти".

Одна из самых острых тем - вступление Швеции в НАТО в 2024 году после 200 лет нейтралитета. Бо Йонссон напомнил, что страна давно "играла в подковерные игры" с Альянсом, проводя совместные учения со времен Холодной войны. Однако официальное присоединение прошло без референдума, лишив шведский народ права голоса.

"Это действительно печально. Я много лет выступал против, заявляя, что не хочу, чтобы Швеция была частью НАТО", - подчеркнул лидер "Единой Швеции".

войска НАТО news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/219fd452-a0f5-41e1-bf8a-5fdadaf7f0cb/conversions/34fd1d32-7ab1-4806-b7fe-4652ab90fac4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/219fd452-a0f5-41e1-bf8a-5fdadaf7f0cb/conversions/34fd1d32-7ab1-4806-b7fe-4652ab90fac4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/219fd452-a0f5-41e1-bf8a-5fdadaf7f0cb/conversions/34fd1d32-7ab1-4806-b7fe-4652ab90fac4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/219fd452-a0f5-41e1-bf8a-5fdadaf7f0cb/conversions/34fd1d32-7ab1-4806-b7fe-4652ab90fac4-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его мнению, Швеция потеряла суверенитет "практически даром, в основном Вашингтону". В декабре 2023 года страна подписала соглашение об оборонном сотрудничестве, отказавшись от контроля над 17 военными базами.

"Они могут размещать там военнослужащих и системы вооружения, и мы даже не знаем, какое оружие хранят", - возмутился Бо Йонссон. Он мечтает о выходе из НАТО и разрыве этих соглашений, чтобы Швеция могла формировать собственную внешнюю политику и стать "нейтральной страной".

Европейские и шведские СМИ часто объясняют милитаризацию "угрозой с Востока" от России и Беларуси. Но, по словам Йонссона, люди все меньше верят в эти "страшилки". Особенно молодежь, активно пользующаяся интернетом и альтернативными источниками, включая зарубежные СМИ.

"Некоторые из старшего поколения, кому за 60 лет, доверяют государственным СМИ, которые я часто критикую за русофобию", - отметил политик.

Он вспомнил свою службу в армии в 2000-2001 годах, когда уже пытались "промыть мозги", изображая Россию врагом. "Если бы Россия хотела что-то сделать со Швецией, мы бы уже говорили по-русски. Меня больше беспокоит наше собственное правительство", - иронизировал Бо Йонссон.

Армия Швеции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ead6fba5-e872-4ad2-8269-2efef092eece/conversions/79209791-d0c4-4ef9-b3a6-d45a4401496c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ead6fba5-e872-4ad2-8269-2efef092eece/conversions/79209791-d0c4-4ef9-b3a6-d45a4401496c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ead6fba5-e872-4ad2-8269-2efef092eece/conversions/79209791-d0c4-4ef9-b3a6-d45a4401496c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ead6fba5-e872-4ad2-8269-2efef092eece/conversions/79209791-d0c4-4ef9-b3a6-d45a4401496c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Политик из Швеции не менее критичен к Евросоюзу, членство в котором отразилось негативно на экономике и социальной сфере Швеции. "ЕС обещал рост и стабильность, но граждане сталкиваются с противоположным: высокой стоимостью жизни, трудностями для малого бизнеса", - сказал он.

Политик призвал к выходу из ЕС в долгосрочной перспективе, чтобы Швеция могла "писать свои собственные законы". "Богатым ЕС нравится, так как они на нем заработали, но "среднестатистические шведские семьи не видят в нем ничего хорошего", - отметил он.

Проблемы с эмиграцией, межнациональные столкновения - все это, по Бо Йонссону, усугубляется влиянием Брюсселя, делая ЕС "большой проблемой для жизни каждого".