"Есть проблемы". Что думает Путин об отношениях РФ и Азербайджана

"В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы, но мы сегодня с президентом (Азербайджана Ильхамом - прим. ред.) Алиевым поздоровались, поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами перекинулись. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все поставят на свои места", - сказал Путин журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, отвечая на вопрос РИА Новости.