Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Нарушения воздушного пространства Эстонии не было - об этом заявили в Минобороны России. 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область и не отклонялись от курса. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло, сообщили в российском Минобороны.
Заявление стало ответом на истерику Таллина: якобы три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии на 12 минут. Американский президент уже прокомментировал ситуацию вполне сдержанно.
"Что ж, мне нужно с этим разобраться. Мне скоро проведут брифинг, так что я дам вам знать сегодня вечером или завтра. Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит. Это может быть большой проблемой, но я дам вам знать позже", - высказался Трамп.
Каллас заявила об "опасной провокации"
Куда более резко отреагировали на жалобу Таллина в Европе. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала произошедшее "чрезвычайно опасной провокацией" и попыткой "испытать решимость Запада".