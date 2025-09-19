Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Нарушения воздушного пространства Эстонии не было - об этом заявили в Минобороны России. 19 сентября три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область и не отклонялись от курса. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло, сообщили в российском Минобороны.

"Что ж, мне нужно с этим разобраться. Мне скоро проведут брифинг, так что я дам вам знать сегодня вечером или завтра. Мне это не нравится. Мне не нравится, когда такое происходит. Это может быть большой проблемой, но я дам вам знать позже", - высказался Трамп.