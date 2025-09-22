"Это постановка": как поляки реагируют на залетевшие в страну БПЛА

Поведение Польши и воинствующий спектакль Варшавы - комедия, от которой не смешно простым людям.

Польша границу закрыла, мифическую угрозу нашла, ведь, оказывается, даже Минск собирается напасть на Варшаву. Но все настолько шито белыми нитками, что польский сегмент интернета взорвался от возмущения, потому что поляки не хотят, чтобы власть делала из них идиотов.

Уж слишком много было удивительных совпадений. Сначала в Польшу залетели непонятные беспилотники, потом Варшава закрыла границу якобы из-за белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" и почти сразу же президент Польши Кароль Навроцкий разрешил ввести в страну дополнительные войска НАТО.

Только вот подтянули НАТОвцев в Польшу, похоже, заранее. Депутаты польского Сейма задаются вполне логичным вопросом: как самолеты альянса попали в страну аккурат накануне тревоги? Выходит, что история с дронами была согласованной провокацией? Или натовские военные умеют предсказывать будущее?

Да и сами дроны вышли какими-то недодронами - они были без взрывчатки, скрепленные скотчем. Поляки не стесняются в выражениях, а ситуацию называют откровенным цирком.

В погоне за безудержной эскалацией на неделе поляки начали врать всему миру. Варшава осознанно пошла на обман ради истерии с дронами, в то время, когда по сути сама нанесла удар по своим гражданам.

В газете Rzeczpospolita отметили, что на дом пенсионеров в польской деревне Вырыки упала ракета с польского истребителя F-16, которая была выпущена по беспилотнику-пустышке, однако у нее отказала система наведения, и боеприпас рухнул на крышу дома. Прокуратура, подчеркнули в издании, скрыла этот факт от польской общественности. Премьер-министр Польши Дональд Туск также решил не говорить правду и по привычке возложил ответственность на Россию. Соврал, не моргнув глазом, и представитель Варшавы на заседании Совбеза ООН.

А это свежее заявление министра-координатора спецслужб Польши Томаша Семоняка.

Учения Запад прошли спокойно и по плану. Маневры отнесли подальше от польской границы, чтобы местные политики не сходили с ума в кабинетах. Неминуемые нападения так и остались лишь их больными фантазиями. Учения завершились, но блокада границы и психоз остались, и даже из-за океана разглядели воинствующий идиотизм.

"Заголовки тогда кричали: "Россия ударила по Польше". Однако новые доказательства говорят об обратном. И что неудивительно, эти дроны вовсе не были высокотехнологичными - старые, разваливающиеся аппараты, скрепленные скотчем, без взрывчатки и без боевой нагрузки, поэтому следователи и нашли их в основном целыми, потому что в них просто нечему было взрываться. И это еще не все. Дроны были запущены с запада Украины, а не с территории России. А Беларусь - союзник России и предупредила Польшу и помогла их сбить. Зачем бы союзнику России это делать, если бы РФ действительно атаковала Польшу? - задался вопросом американский писатель Стивен Кун. - И есть еще проблема расстояния - старые дроны вообще не могли долететь до Польши с территории России. Если соединить все вместе, получается именно то, что я говорил с самого начала. Это постановка, сфабрикованное событие, чтобы сеять страх и эскалировать войну в Украине, которую Украина уже проиграла".

Польше не впервой прилетело - в 2022 году жертвами ракеты стали местные фермеры, в результате чего погибли два человека. Тогда сразу же обвинили Россию, сразу же поднялась информационная истерия. Пресса и ТВ начали активно промывать мозги населению, но вдруг оказалось, что напортачили украинцы, и все быстренько замолчали, а колючей проволокой от Киева тогда никто отгораживаться не стал.

Как Варшава пытается заработать на мнимой угрозе. Что говорят простые поляки о текущей ситуации в Польше. Почему жители не доверяют властям. Эти и не только вопросы разобрали в новом выпуске проекта "Понятная политика".