3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Еврокомиссар Джентилони считает прошедший саммит РФ и США на Аляске победой Путина
Еврокомиссар по экономике, бывший премьер Италии Паоло Джентилони считает прошедший саммит РФ и США на Аляске победой российского президента Владимира Путина, информирует РИА Новости.
"Конечно. Не знаю, как еще охарактеризовать почести, лимузин, красную дорожку, уготовленные для президента... Королевский прием в обмен на ничего", - заявил Джентилони в интервью газете Stampa, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли итогом прошедшего саммита победа Путина.
Еврокомиссар подчеркнул, что Трамп всегда испытывал симпатию к Путину.
По словам Джентилони, итоги саммита можно рассмотреть с двух сторон.
"Если быть оптимистами, (саммит завершился - ред.) безрезультатно. Если быть пессимистами, - символическим унижением для Запада. А в международной политике символы значат много", - добавил он.
Напомним, ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.