Еврокомиссар Джентилони считает прошедший саммит РФ и США на Аляске победой Путина

Еврокомиссар по экономике, бывший премьер Италии Паоло Джентилони считает прошедший саммит РФ и США на Аляске победой российского президента Владимира Путина, информирует РИА Новости.

"Конечно. Не знаю, как еще охарактеризовать почести, лимузин, красную дорожку, уготовленные для президента... Королевский прием в обмен на ничего", - заявил Джентилони в интервью газете Stampa, отвечая на вопрос журналиста о том, является ли итогом прошедшего саммита победа Путина.

Еврокомиссар подчеркнул, что Трамп всегда испытывал симпатию к Путину.

По словам Джентилони, итоги саммита можно рассмотреть с двух сторон.

"Если быть оптимистами, (саммит завершился - ред.) безрезультатно. Если быть пессимистами, - символическим унижением для Запада. А в международной политике символы значат много", - добавил он.