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Еврокомиссар от Литвы: Европа долгое время жила за счет США

Англосаксы все активнее продвигают милитаристский нарратив среди стран-вассалов. И делают это еще изящнее.

В Прибалтике призывают увеличить военные расходы. При этом, как признал новоиспеченный еврокомиссар от Литвы, европейцы долгое время жили за счет США. Сейчас ситуация меняется, но неизменной остается мантра про угрозу со стороны России.

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