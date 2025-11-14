Еврокомиссия не намерена вводить новые санкции против Беларуси из-за Литвы

Еврокомиссия не намерена вводить против Беларуси новые санкции из-за Литвы. Об этом сегодня заявила пресс-секретарь высшего органа исполнительной власти ЕС Анна-Кайса Итконен. Она отметила, что в Брюсселе обеспокоены сложной ситуацией, в которой оказались застрявшие водители.



В свою очередь представитель ЕК Паула Пиньо ушла от ответа на вопрос, рассматривает ли Брюссель такие меры против Минска, как санкции. Ранее в Вильнюсе призвали ЕС включить Беларусь в новый антироссийский пакет санкций.



Литовские власти обосновали свое требование некой "гибридной агрессией" со стороны Минска и ситуацией на белорусско-литовской границе.