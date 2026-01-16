3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Европа репетирует оперативную переброску армий на восток
Автор:Редакция news.by
НАТО начинает очередные масштабные учения, чтобы отработать оперативную переброску военных грузов с запада Старого Света на восток. Несмотря на то, что маневры являются плановым мероприятием, в этот раз они проходят на фоне напряженности между союзниками из-за Гренландии - без США. Тысячи солдат и сотни единиц боевой техники прибывают в Германию для последующей условной переброски в Польшу и Прибалтику.
В маневрах задействованы сухопутные войска, ВВС, военно-морской флот, а также кибервойска и космические подразделения из 11 стран. ФРГ выступает в качестве логистического хаба. По легенде учений, главный потенциальный противник располагается, разумеется, на востоке Европы.