Европа репетирует оперативную переброску армий на восток

НАТО начинает очередные масштабные учения, чтобы отработать оперативную переброску военных грузов с запада Старого Света на восток. Несмотря на то, что маневры являются плановым мероприятием, в этот раз они проходят на фоне напряженности между союзниками из-за Гренландии - без США. Тысячи солдат и сотни единиц боевой техники прибывают в Германию для последующей условной переброски в Польшу и Прибалтику.