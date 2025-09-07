3.70 BYN
Европейские бизнесмены находятся в ярости из-за пошлин Трампа
Автор:Редакция news.by
Торговое соглашение между ЕС и США вызывает недовольство у европейских бизнесменов.
Как пишет Wall Street Journal, причиной стало решение администрации президента США Дональда Трампа расширить до 50 % пошлины на металлы. Они затронули двигатели, насосы, станки и строительное оборудование. В результате европейские производители столкнулись со ставками выше оговоренных 15 %.
По данным издания, из-за новых "бюрократических препонов и предупреждения о наступлении новой эпохи непредсказуемости" компании активно приостанавливают экспорт в Штаты.