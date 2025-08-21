Из совместного заявления Брюсселя и Вашингтона стало известно, что Евросоюз отменит пошлины на все промышленные товары из США в рамках соглашения "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле", пишет РИА Новости.

"Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США и предоставить преференциальный доступ на рынки для широкого спектра американских морепродуктов и сельскохозяйственных товаров, включая лесные орехи, молочные продукты, свежие и переработанные фрукты и овощи, обработанные пищевые продукты, семена, соевое масло, свинину и мясо бизона", — указывается в тексте.

Соглашение также обязывает ЕС:

закупить у США сжиженный природный газ, нефть и продукты ядерной энергетики на сумму около 750 млрд долларов к 2028 году;

значительно увеличить закупки у Штатов военного и оборонного оборудования;

приобрести американские ИИ-чипы для вычислительных центров на сумму не менее 40 млрд долларов.

В середине июля президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа введет 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Тогда же он предупредил, что если объединение захочет в ответ повысить тарифы на американскую продукцию, то Штаты прибавят "это число" к своим пошлинам. В итоге стороны достигли торговой сделки. Они договорились о единой ставке по тарифам в размере 15 %.

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили.

Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.

По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет.