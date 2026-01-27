3.74 BYN
Европейцы в печали: практически по всему Евросоюзу царят самые мрачные настроения
Автор:Редакция news.by
Практически по всему Евросоюзу царят самые мрачные настроения. Издание Politico публикует результаты соцопроса, проведенного в 23 странах ЕС.
Как выясняется, европейцы крайне пессимистически оценивают ситуацию как в собственных странах, так и за рубежом. Более того, практически никто не верит в то, что возможны перемены к лучшему.
77 % жителей Старого Света полагают, что жизнь следующего поколения будет тяжелее, две трети европейцев считают, что лучшие времена ЕС миновали.
Мрачнее всего настроены граждане Румынии, Греции и Болгарии: многие жители этих стран считают, что их жизнь идет наперекосяк.