Европейцы все больше доверяют оппозиции. Wall Street Journal пишет: Впервые ультраправые партии начали лидировать в опросах одновременно в трех крупнейших странах Старого Света - Франции, Великобритании и Германии.



В ФРГ вырывается вперед партия "Альтернатива для Германии". Причина - растущая миграция, которая вызывает все больше раздражения у немцев.



В Британии жители также недовольны вопросом беженцев, их проживание в отелях оплачивается за счет налогоплательщиков. Лидер партии "Реформировать Соединенное Королевство" Фарадж набирает все больше популярности, он выступает за жесткую политику в области миграции.



А во Франции в опросах лидирует "Национальное объединение". Рейтинг Борделлы - главы ультраправой партии - 36 %.