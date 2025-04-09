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Евросоюз запросил еще 2,1 млрд евро прибыли от активов РФ для предоставления Украине
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Евросоюз запросил новые 2,1 млрд евро прибыли от замороженных активов России для передачи Украине. Об этом сообщает ТАСС.
"На этой неделе ЕС запросил 2,1 млрд евро в виде непредвиденной прибыли, полученной от иммобилизованных активов российского Центрального банка, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг, - говорится в заявлении Еврокомиссии. - Получение этой суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года. Она охватывает доходы, накопленные во второй половине 2024 года".