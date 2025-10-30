3.71 BYN
ФБР следило за 160 ведущими американскими политиками
Автор:Редакция news.by
Громкий скандал в США: республиканцы в Конгрессе собрали документы, которые подтверждают, что за самыми видными представителями этой партии вело слежку ФБР.
Под колпаком спецслужб в период президентсва Байдена находились 160 ведущих политиков страны: слежку, как утверждают, организовали по приказу из Белого дома.
Следствию еще предстоит выяснить, кто именно распорядился проводить спецмероприятия. Это может обернуться тюремными сроками не только для руководства ФБР, но и для членов семейства Байден.
Фото из архива АР