Фермеры Греции предупредили власти, что готовы к эскалации

Греческие фермеры провели акцию протеста в Афинах, требуя возобновить сельскохозяйственные субсидии и компенсировать убытки от эпидемии оспы животных. Сотни недовольных аграриев провели митинг у министерства аграрного развития и продовольствия.

В руках плакаты с надписями: "Спасите сельское хозяйство", "По нам ударила оспа, а государство нас забыло", "Платежи, а не обещания, сейчас же".

Катерина Фосколу, представитель фермеров-животноводов из Центральной Греции:

"Властям удалось заставить нас жить с нищетой, голодом, средневековым убоем животных. Это то, чего достигло правительство. Это их политика, демократия, оправдание".