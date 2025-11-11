3.68 BYN
Фермеры Греции предупредили власти, что готовы к эскалации
Греческие фермеры провели акцию протеста в Афинах, требуя возобновить сельскохозяйственные субсидии и компенсировать убытки от эпидемии оспы животных. Сотни недовольных аграриев провели митинг у министерства аграрного развития и продовольствия.
В руках плакаты с надписями: "Спасите сельское хозяйство", "По нам ударила оспа, а государство нас забыло", "Платежи, а не обещания, сейчас же".
Катерина Фосколу, представитель фермеров-животноводов из Центральной Греции:
"Властям удалось заставить нас жить с нищетой, голодом, средневековым убоем животных. Это то, чего достигло правительство. Это их политика, демократия, оправдание".
Организаторы акции отмечают: нынешний митинг - лишь предупреждение властям, в случае их бездействия, работники сельского хозяйства готовы к эскалации.