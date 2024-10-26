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Филиппо: Евросоюз движется к своей гибели

Евросоюз движется к своей гибели и является самоубийственным проектом. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Он полагает, что ненависть к России стала для ЕС частью политики, которой необходимо следовать даже в том случае, если ряд стран и понимает, что это для них является разрушительным. Причем, по его словам, Евросоюз взял этот курс по указке Вашингтона.

Политик вновь призвал Францию покинуть ЕС, чтобы "не умирать с этими людьми". Ранее Филиппо заявил, что странам Запада необходимо выстраивать диалог с БРИКС, если они хотят выжить.

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