Финляндия ужесточила правила получения гражданства мигрантами, живущими на пособия
Автор:Редакция news.by
Финляндия ужесточила правила получения гражданства мигрантами, живущими на пособия. Парламент одобрил поправки к закону о гражданстве, ужесточающие правила получения финского паспорта.
Для получения гражданства мигрант обязан будет иметь доход с рабочей или предпринимательской деятельности, но не с социального пособия. Если заявитель получал соцпомощь более 3 месяцев в течение двух лет, получить финский паспорт он не сможет.
Правда, в отношении части претендентов на финское гражданство законодатели проявили гуманизм. Новое правило не будет распространяться на несовершеннолетних и пенсионеров старше 65 лет.