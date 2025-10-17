Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Финляндия ужесточила правила получения гражданства мигрантами, живущими на пособия

Финляндия ужесточила правила получения гражданства мигрантами, живущими на пособия. Парламент одобрил поправки к закону о гражданстве, ужесточающие правила получения финского паспорта.

Для получения гражданства мигрант обязан будет иметь доход с рабочей или предпринимательской деятельности, но не с социального пособия. Если заявитель получал соцпомощь более 3 месяцев в течение двух лет, получить финский паспорт он не сможет.

Правда, в отношении части претендентов на финское гражданство законодатели проявили гуманизм. Новое правило не будет распространяться на несовершеннолетних и пенсионеров старше 65 лет.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Финляндиямигрантыгражданство