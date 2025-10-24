Финляндия выделит 100 млн евро для Украины несмотря на собственные долги

Финляндия выделит 100 млн евро на закупку оружия для Украины, несмотря на рост собственного внешнего долга. Страна решила присоединиться к пакету помощи Киеву, который координирует НАТО.

Премьер страны Петтери Орпо заявил, что средства будут взяты извне, а не из бюджета. Ситуация на украинском фронте критическая, и Финляндия якобы не может остаться в стороне в то время, как страны Северной Европы и Прибалтики активно помогают Киеву.