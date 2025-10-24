Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Финляндия выделит 100 млн евро для Украины несмотря на собственные долги

Финляндия выделит 100 млн евро на закупку оружия для Украины, несмотря на рост собственного внешнего долга. Страна решила присоединиться к пакету помощи Киеву, который координирует НАТО.

Премьер страны Петтери Орпо заявил, что средства будут взяты извне, а не из бюджета. Ситуация на украинском фронте критическая, и Финляндия якобы не может остаться в стороне в то время, как страны Северной Европы и Прибалтики активно помогают Киеву.

В мире

УкраинаФинляндия