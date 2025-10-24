3.67 BYN
Финны подключаются к защите воздушного пространства Эстонии
Автор:Редакция news.by
Финны встанут на защиту эстонского неба. Финский инспектор ПВО посетил авиабазу Эмари в Эстонии.
Здесь обсуждались вопросы укрепления инфраструктуры и военных закупок на фоне якобы растущей активности российских самолетов у границ.
База Эмари - ключевой форпост НАТО в регионе. По данным Financial Times, пилотам НАТО, патрулирующим Балтику, могут официально разрешить сбивать цели, представляющие угрозу.