Финны подключаются к защите воздушного пространства Эстонии

Финны встанут на защиту эстонского неба. Финский инспектор ПВО посетил авиабазу Эмари в Эстонии.

Здесь обсуждались вопросы укрепления инфраструктуры и военных закупок на фоне якобы растущей активности российских самолетов у границ.

База Эмари - ключевой форпост НАТО в регионе. По данным Financial Times, пилотам НАТО, патрулирующим Балтику, могут официально разрешить сбивать цели, представляющие угрозу.

Разделы:

В мире

Теги:

ЭстонияФинляндия