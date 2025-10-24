Финны подключаются к защите воздушного пространства Эстонии

Финны встанут на защиту эстонского неба. Финский инспектор ПВО посетил авиабазу Эмари в Эстонии.

Здесь обсуждались вопросы укрепления инфраструктуры и военных закупок на фоне якобы растущей активности российских самолетов у границ.