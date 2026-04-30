Ford ведет переговоры с правительством США по оборонным контрактам

Американский автоконцерн Ford ведет переговоры с правительством США о возможном участии в оборонных проектах, об этом заявил глава компании Джим Фарли.

Как пишет Bloomberg, автогигант планирует поставлять критические материалы и конкурировать с Lockheed Martin. Эта оборонная компания, к слову, на днях заключила контракт на миллиард долларов с Пентагоном на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность активнее привлекать автопроизводителей, включая General Motors, к выпуску военной продукции.