Франция готовится к акциям протеста - МВД задействует 76 тыс. силовиков

Франция готовится к очередным масштабным протестам. Для их подавления власти решили задействовать 76 тыс. силовиков. Только в Париже будeт дежурить около 5 тыс. полицейских.

Как заявил глава МВД, к любым беспорядкам у властей будет "нулевая терпимость". Ожидается, что участие в акциях примут до 400 тыс. человек.

Напомним, люди выступают против проекта бюджета и планов властей по заморозке на год уровня пенсий, соцвыплат и зарплат в госсекторе.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Францияпротесты