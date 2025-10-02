3.66 BYN
Франция готовится к акциям протеста - МВД задействует 76 тыс. силовиков
Автор:Редакция news.by
Франция готовится к очередным масштабным протестам. Для их подавления власти решили задействовать 76 тыс. силовиков. Только в Париже будeт дежурить около 5 тыс. полицейских.
Как заявил глава МВД, к любым беспорядкам у властей будет "нулевая терпимость". Ожидается, что участие в акциях примут до 400 тыс. человек.
Напомним, люди выступают против проекта бюджета и планов властей по заморозке на год уровня пенсий, соцвыплат и зарплат в госсекторе.